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США ввели санкції проти компаній, що сприяють торгівлі зброєю між Росією і КНДР

17 серпня, 2023 четвер
02:20
Війна з Росією КНДР

Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном

Про це йдеться в заяві мінфіну США.

Санкції запроваджені проти компанії "Дефенс Іінжинірінг" із Казахстану, "Верус" із Росії та "Версор" зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та Росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину, до Північної Кореї.

Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до РФ.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу. 

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР. 10 серпня він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

15 серпня держдеп США заявив, що будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН.

КНДР
зброя
санкції проти Росії
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