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OPINION

КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 жовтня, 2023 п'ятниця
16:06
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Лавров знайшов новий братський народ для Росії. І так, нарешті це не українці. Це Північна Корея

Причина такої раптової любові "грустной лошади" до країни, яка перша спадає на думку, як приклад тоталітаризму, гетто для народу і повного контролю над особистістю — більш ніж просто. Росії потрібна для війни зброя для війни в Україні. З того, що найбільше цікавить окупантів — 152-мм артилерійських снарядів радянських часів. 

Очільник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що перші партії зброї від Кім Чен Ина поїхали із кінця липня. І назвав ще кілька найменувань, які цікавлять загарбників. Передусім йдеться про снаряди 122 мм, також про ракети до РСЗВ "Град" та танкові снаряди. 

Транссибірською магістраллю все воно їде на український фронт понад два тижні. І навряд чи поламає хід війни. Однак це поп’є нашої крові, а Путін отримає додаткове щастя ще деякий час потягнути час в очікуванні політичних змін у світі. 

Заради цих північнокорейських подарунків Лавров ладен був брехати, підлещуватись і закликати росіян їхати відпочивати до Північної Кореї. А заради того, аби локшина на вухах висіла надійніше — у турне взяли з собою найзірковішу кремлівську пропагандистку Ольгу Скабєєву. 

Оля повідомила, що її вихід в ефір - "це перше в історії людства пряме включення з КНДР". І що попри "нескінченні чутки та спекуляції у Північній Кореї є інтернет", а ще, що поруч із нею не стоїть товариш майор, щоб проконтролювати її дії". Аби пересічний російський телепень не запідозрив виставу — Скабєєва сказала, що Пхеньяном ходять радісні люди, але "показати їх вона не може, бо пізно і всі вони сплять". Бо уже перша ночі. 

За спиною Скабєєвої було щось схожа на фоє фешенебельного урядового готелю в позолоті і з канделябрами — на цьому картинка з "вільної Північної Кореї" закінчилася. 

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Заклики до росіян поїхати в турне до Північної Кореї не були б такими смішними, якби не було достеменно відомо, що донька Лаврова Катерина — живе на Манхеттені та має громадянство США. А його коханка дуже любить Лондон і має там низку коштовної нерухомості. А от Скабєєва, яка розповіла про комфорт і радість у Пхеньяні — до недавнього часу постійно їздила на канікули в Альпи, Чехію, Італію. І навіть брала у цей розсадник НАТО, Содому та тотальної русофобії свого малолітнього сина. 

Однак на позір Сергій Лавров змушений розказувати про жахіття з боку Заходу і тому видав заради снарядів натхнений спіч про "братній народ". 

"На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв'язки, набуває особливого значення", — сказав соратник Путіна.

Чому Росія — супердержава з другою армією світу — змушена плазувати перед Північною Кореєю? 

Обидві держави є вигнанцями із пристойних спільнот. Їм нічого втрачати від цієї співпраці. Газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планував отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово писала західна розвідка, розраховує на запаси боєприпасів та снарядів Північної Кореї, бо виявилось, що потужності "асвабадітєлєй" не можуть виробляти у потрібних кількостях артснаряди. 

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України тисячі одиниць  російських танків і бронетехніки були знищені або захоплені ЗСУ. Армія РФ втратила щонайменше сотні одиниць реактивної артилерії та інших систем важкого озброєння, а також десятки винищувачів і вертольотів. Враховуючи, як ми ставились до ЗСУ до повномасштабного вторгнення — ми теж зазнаємо великих втрат у військовій техніці, але Україна продовжує отримувати підтримку у вигляді західної військової техніки на мільярди доларів. 

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І тут важливо згадати про головного ворога Північної Кореї та нашого союзника. Співпраця РФ і КНДР дуже не подобається Південній Кореї. Бо Сеул добре знає, нащо Пхеньяну підводні човни та нові ракети. 

Багато чого Південна Корея передає нам непублічно. Як подейкують мої армійські джерела — багато хто уже мацав руками снаряди саме із цієї дружньої країни. Саме Сеул став основним донором технологій для відновлення наших енергомереж, постійно передає важливе обладнання для прориву через мінні загородження. Південна Корея стала основною державою, яка домовилась про міндобрива для наших багатостраждальних фермерів. Уже зараз їх уряд висловив зацікавленість в участі у відбудові та спільному розмінуванні територій, де проходили найлютіші бої. Так несподівано країна, про яку ми знали хіба з косметики, машин і побутової техніки — стала другом та соратником. Ми надто довго звертали увагу виключно на Китай, а партнерами стали Корея та Японія. 

А головне, не тлі поцілунків Лаврова з Ким Чен Ином — Південна Корея офіційно заявила, що посилить співпрацю зі США після повідомлень про постачання зброї з КНДР до РФ. І частина цих домовленостей  буде корисна для нас. В плані збройних подарунків.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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