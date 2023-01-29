КНДР: США розповсюджують "безпідставні чутки" про торгівлю зброєю між Північною Кореєю та Росією
Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки"
Про це пише Yonhap із посиланням на Квон Чон Гуна, генерального директора у справах США в міністерстві закордонних справ Північної Кореї.
"Спроба заплямувати імідж КНДР шляхом фабрикації даних є серйозною провокацією, яку ніколи не можна допустити і яка не може не викликати реакцію", - сказав Квон у заяві, оприлюдненій офіційним Корейським центральним інформаційним агентством. Так КНДР прокоментувала публікацію доказів США про торгівлю зброєю між РФ та Північною Кореєю.
"США повинні пам’ятати, що вони зіткнуться з дійсно небажаним результатом, якщо будуть продовжувати поширювати чутки проти КНДР".
Квон не сказав, що він мав на увазі під небажаним результатом.
- Нагадаємо, США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
- А сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон засудила військову допомогу США Україні та заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією".
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