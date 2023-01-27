"Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією", - сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон
Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон засудила військову допомогу США Україні та заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією"
Про це пише Корейське центральне інформаційне агентство.
Заступниця завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон засудила рішення Сполучених Штатів постачати Україні танки.
"Сполучені Штати та країни Заходу, які руйнують мир у всьому світі та регіональну безпеку, передаючи Україні астрономічну кількість військового обладнання, повністю ігноруючи занепокоєння безпеки Росії, не мають жодного права чи жодного виправдання заперечувати право суверенних держав на самооборону", - зазначила сестра північнокорейського лідера.
Зокрема вона запевнила у вічній підтримці Росії: Північна Корея "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією і народом".
"Я не сумніваюся, що будь-яка зброя, якою пишаються США і Захід, згорить і стане купою заліза перед незламним бойовим духом і могутністю героїчної російської армії і народу", - сказала Кім Йо Чжон.
- Нагадаємо, США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
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