КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
Північна Корея вкотре запустила балістичні ракети у бік Японії. На цей раз КНДР випустила дві ракети
Про це пише KYODO NEWS.
"Північна Корея випустила дві ймовірні балістичні ракети в середу, заявив уряд Японії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жодна з ракет не приземлилась на території Японії, повідомило джерело в японському уряді.
- Північна Корея випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря у суботу, 2 вересня.
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