КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Про це пише KYODO NEWS.

"Північна Корея випустила дві ймовірні балістичні ракети в середу, заявив уряд Японії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодна з ракет не приземлилась на території Японії, повідомило джерело в японському уряді.