Княжицький: Не бачу підстав для росту рейтингу Зеленського

Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.

На запитання, чи політична та економічна осінь ще більше може вплинути на розподіл місць в рейтингах, перш за все політичних партій, Княжицький відпові: "Я не бачу підстав для росту рейтингу Володимира Зеленського (президента України – ред.). Але Володимир Зеленський справді є представником такої популістичної політики".

Нардеп нагадав, що рейтинг Зеленського падав до того часу, поки РНБО не запровадила санкції за фінансування тероризму проти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"У нього рейтинг падав, падав, падав… Потім вони сказали про Медведчука (нардепа ОПЗЖ – ред.) і це стримало падіння, навіть він тоді підріс того часу. І закрили ті медведчуківські канали, що з моєї точки зору було позитивним. А потім була ціла низка акцій РНБО абсолютно незрозумілих. То проти нібито контрабандистів, то ще якісь санкції проти незрозуміло проти кого. Сьогодні я сюди йшов і читаю: Зеленський обіцяв виселити всіх колишніх чиновників з Конча-Заспи і з Пущі Водиці. Ну пообіцяв. А вони там живуть і живуть далі. Такі популістичні кроки ще можуть деякий час втримати його рейтинг. Але це не може тривати вічно, бо, на жаль, країна не розвивається", - наголосив Княжицький.





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