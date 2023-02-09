"Князівські воїни" з артилерії знищили ворожий вертоліт Мі-24
Артилерія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пострілом з артилерії вразила ворожий вертоліт Мі-24
Про це йдеться у фейсбук бригади.
"Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони-боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають). Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі!", - йдеться у повідомленні.
Інформацію також підтвердили у Генштабі ЗСУ.
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