"Кобзар", гімн, пісні Скрябіна й твори Костенко: українці назвали символи незалежності

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

Так, на запитання про художній твір, який найкраще представляє Україну в зовнішньому світі, 9,5% респондентів назвали таким "Кобзар" Тараса Шевченка. Ще 5,7% вважають таким твором гімн України, а 4,4% загалом народні пісні.

У свою чергу, пісню "Червона рута" Володимира Івасюка назвали символом 3,4% українців. По 2,4% опитаних назвали художніми символами "Тараса Бульбу" Миколи Гоголя, "Щедрик" Миколи Леонтовича та загалом літературні твори українських класиків.

Водночас понад 40% респондентів було важко відповісти на це запитання.

Стосовно митців, які найбільше зробили для розвитку української культури з часу проголошення незалежності, респонденти найчастіше називають Святослава Вакарчука та Андрія Кузьменка (Кузьму Скрябіна) – майже по 10% згадок.

На третьому місці за кількістю згадок Ліна Костенко – 8%.

Достатньо часто респонденти називали переможців "Євробачення" Руслану Лижичко (5,4%) і Джамалу (4,2%).

Актора Богдана Ступку відзначили 4,6% респондентів. Понад 3% респондентів серед переліку митців назвали також Софію Ротару.

Серед громадських діячів, які найбільше зробили для захисту і представлення інтересів громадян, на перше місце респонденти поставили лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола – 8,5%.

Всі інші діячі отримали менше 3% згадок.

У переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти: п’ятий президент України Петро Порошенко (10,2%) та другий президент Леонід Кучма (10%).

Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%). Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.

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