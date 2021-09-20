Кого і як в окупованому Криму слід переконувати, що треба бути з Україною. Оцінка історика

Але це не означає, що боротьбу за свідомість кримчан програно. Навпаки, як вважає історик Сергій Громенко, материкова Україна має всі шанси переорієнтувати на себе настрої та сподівання переважної більшості кримчан, які розчаровані життям в умовах анексії, заявив він в програмі "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" на Еспресо.TV.



Мова про тих, "хто не сприймає Україну як неньку, але і не хоче сприймати Росію як матушку".



"Тому що росіяни обіцяли багато чого жирного, а воно виявляється геть не так. І з водою трабли, і з зарплатами. І не визнали, і санкції, і нікуди не поїхати. Охорона здоров'я значно гірша, ніж в Україні. І це все на восьмому році (окупації - ред.)", - зазначив Громенко.



Й головну роль в цій інформаційній роботі, на його думку, має відігравати українська держава.



Найдієвішим методом впливу на настрої кримчан він називає роз'яснювальні відео, які легко поширюються та знаходяться в інтернеті, адже книги на півострів провозити важко, а будь-які місцеві проукраїнські акції гарантовано закінчуються в'язницею.



