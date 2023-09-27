Колаборант, який грабував місцевих жителів під виглядом обшуків, отримав 13 років ув'язнення
Місцевий житель Харківщини, який співпрацював з росіянами пі час окупації частини регіону, отримав 13 років тюрми за колабораційну діяльність
Про це повідомляє Служба безпеки.
Зазначається, що ув'язненим виявився місцевий житель Харківської області, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і приєднався до загарбницьких лав.
Правоохоронці встановили, що у серпні 2022 року він добровільно вступив до окупаційного так званого пункту поліції № 2, який діяв на території тимчасово захопленої громади. Перебуваючи на "посаді слідчого", він займався фабрикуванням "карних справ" проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення до російських катівень.
Також колаборант разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків". Під час цього вони виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно. У разі опору - росіяни застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.
Під час звільнення регіону колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак вже через день після деокупації громади співробітники СБУ його затримали.
На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.
- 15 років тюрми отримала мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Затримана "зливала" позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут.
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