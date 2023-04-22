Колаборанти на Запоріжжі масово намагаються зв’язатися з українською владою, - мер Мелітополя
Серед колаборантів на частині тимчасово окупованої Запорізької області наростає паніка - деякі з них, якщо не продають все майно для втечі, то намагаються вийти на контакт з українською стороною
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Радує, що паніка серед колаборантів наростає. За останній тиждень бачимо тенденцію, що вони масово звільняються, масово намагаються комунікувати з нашими силовими структурами і Збройними Силами, щоб співпрацювати”, - сказав Федоров.
За словами посадовця, останнім часом колаборанти почали виставляти на продаж будинки та квартири в Запорізькій області.
"Намагаються втекти, розуміючи, що сьогодні нам відомі прізвища кожної людини, і тих, хто керує тепловозами, і тих, хто формує бригади”, - зазначив він.
Окрім того, військові РФ посилили фільтраційні заходи проти жителів Енергодара, Василівки та Токмака, які намагаються виїхати з-під тимчасової окупації.
"На прикладі Енергодара, люди, які працюють безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), або їхні родичі працюють — їх не випускають. Сьогодні також почалася детальна перевірка татуювань. Якщо ми пів року вже не чули про таку проблему, то буквально за минулий тиждень дві сім’ї розвернули і не випустили, тому що в одного з членів сім’ї знайшли татуювання, які викликали підозри у ворогів. Тобто посилюють терор і посилюють фільтрацію", - розповів Іван Федоров.
- Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються, а українські військові отримують допомогу від західних партнерів.
- У Міноборони заявили, що контрнаступальні дії ЗСУ вже відбуваються на сході.
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