Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Радує, що паніка серед колаборантів наростає. За останній тиждень бачимо тенденцію, що вони масово звільняються, масово намагаються комунікувати з нашими силовими структурами і Збройними Силами, щоб співпрацювати”, - сказав Федоров.

За словами посадовця, останнім часом колаборанти почали виставляти на продаж будинки та квартири в Запорізькій області.

"Намагаються втекти, розуміючи, що сьогодні нам відомі прізвища кожної людини, і тих, хто керує тепловозами, і тих, хто формує бригади”, - зазначив він.

Окрім того, військові РФ посилили фільтраційні заходи проти жителів Енергодара, Василівки та Токмака, які намагаються виїхати з-під тимчасової окупації.

"На прикладі Енергодара, люди, які працюють безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), або їхні родичі працюють — їх не випускають. Сьогодні також почалася детальна перевірка татуювань. Якщо ми пів року вже не чули про таку проблему, то буквально за минулий тиждень дві сім’ї розвернули і не випустили, тому що в одного з членів сім’ї знайшли татуювання, які викликали підозри у ворогів. Тобто посилюють терор і посилюють фільтрацію", - розповів Іван Федоров.