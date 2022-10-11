Про це в ефірі Еспресо розповів політолог з Херсона Володимир Молчанов.

"Повтікали колаборанти не тільки з звільнених територій. Вони вивезли 25 колаборантів з 32 звільнених сіл після відновлення контрнаступу. Також повтікали вони з Борозенського - це ключовий вузол нової російської оборони", - сказав він.

За словами Молчанова, від села йде лінія в бік Каховського водосховища, де росіяни забудували ДОТам лінію вздовж дороги на Мілове, а також по лінії сіл побудували укріплені позиції в бік села Безіменне.

"Вони намагаються на цій лінії утриматися. Без Борозенського ніяка там оборона довготривала неможлива. Втеча - це можлива ознака, що ще кілька днів і вся їх конструкція лусне. З Берислава вони вивели свій шпиталь", - підсумував Молчанов.