Колаборанти повтікали з місця, яке стало новим ключовим вузлом оборони РФ на Херсонщині, - політолог Молчанов
Росіяни будують нову лінію оборони у Херсонській області навколо села Борозенське, але з нього втекли колаборанти - це може означати, що ця лінія лусне
Про це в ефірі Еспресо розповів політолог з Херсона Володимир Молчанов.
"Повтікали колаборанти не тільки з звільнених територій. Вони вивезли 25 колаборантів з 32 звільнених сіл після відновлення контрнаступу. Також повтікали вони з Борозенського - це ключовий вузол нової російської оборони", - сказав він.
За словами Молчанова, від села йде лінія в бік Каховського водосховища, де росіяни забудували ДОТам лінію вздовж дороги на Мілове, а також по лінії сіл побудували укріплені позиції в бік села Безіменне.
"Вони намагаються на цій лінії утриматися. Без Борозенського ніяка там оборона довготривала неможлива. Втеча - це можлива ознака, що ще кілька днів і вся їх конструкція лусне. З Берислава вони вивели свій шпиталь", - підсумував Молчанов.
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