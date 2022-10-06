Відповідний список оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Загалом у ньому 30 фізичних та 7 юридичних осіб.

Серед підсанкційних осіб більшість – члени окупаційних "адміністрацій" Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чічєріна, Ніколай Расторґуєв ("Любе") і Олєґ Ґазманов, ідеолог неоєвразійства Алєксандр Дуґін, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Також обмеження стосуються російської державної компанії "Гознак", яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дєґтярьова і конструкторського бюро "Факел", заводу "Аванґард" і корпорації "Іркут", що виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.

Нагадаємо, 5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема, включає обмеження ціни на нафту та експорт металу.

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