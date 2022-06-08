Про це повідомив у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника "уряду" окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання.

Потім був візит Пушиліна та Кірієнко в Маріуполь. З важливого – ані супроводження, ані участі місцевих колаборантів або кураторів від Росії Сабліна і ко. Більш того, центр периметру безпеки з концентрацією поліцаїв та мгб/фсб буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район", - зазначає Петро Андрющенко.

І відразу пояснює, що це може означати для тимчасово окупованих територій та колаборантів, які пішли на угоду з окупантом:

"По-перше, всі колаборанти "йдуть в утіль", а влада передається росіянам напряму (привіт Іващенко, ще не пізно здатись в полон в Україну. Хоча б збережеш життя). По-друге, сценарій контролю Маріуполя через маргіналізації та бандитизм входить в дію. Ну й головне. Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів".

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін оголосив про розпуск "уряду" псевдо республіки та анонсував призначення нового прем'єра.

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