"Колаборанти йдуть в утіль". Росія "скинула маски" і починає на тимчасово окупованих територіях пряму інтеграцію в Росію, - Андрющенко про новий "уряд ДНР"
У Донецьку вперше очільником влади призначено не умовно місцевого, "громадянина ДНР", а прямого представника Росії
Про це повідомив у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника "уряду" окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання.
Потім був візит Пушиліна та Кірієнко в Маріуполь. З важливого – ані супроводження, ані участі місцевих колаборантів або кураторів від Росії Сабліна і ко. Більш того, центр периметру безпеки з концентрацією поліцаїв та мгб/фсб буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район", - зазначає Петро Андрющенко.
І відразу пояснює, що це може означати для тимчасово окупованих територій та колаборантів, які пішли на угоду з окупантом:
"По-перше, всі колаборанти "йдуть в утіль", а влада передається росіянам напряму (привіт Іващенко, ще не пізно здатись в полон в Україну. Хоча б збережеш життя). По-друге, сценарій контролю Маріуполя через маргіналізації та бандитизм входить в дію. Ну й головне. Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів".
- Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін оголосив про розпуск "уряду" псевдо республіки та анонсував призначення нового прем'єра.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе