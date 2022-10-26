Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Не перший раз колаборанти на Луганщині намагались виїхати з області на територію Російської Федерації. Не вперше їх повертають назад. Повертають їх назад, щоб вони захищали свою псевдореспубліку. У нас є дуже велике бажання зустрітись з ними і поспілкуватись про те, як вони зраджували свою країну", - розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА наголосив, що кожен населений пункт на Луганщині звільняється дуже важко.

"Ситуація на фронті дуже важка. На Луганщині в Збройних сил України не легка прогулянка, а дуже важка робота зі звільнення нашої території. Немає такої ситуації, щоб хоч населений пункт ЗСУ вдалось звільнити з легкістю. Окрім того, що ворог стягнув дуже багато резервів та техніки, в окупантів був час, щоб підготуватись до наступальних дій української армії. Проте ЗСУ працюють над звільненням нашої землі й тому очікуємо на позитивні новини від Генштабу ЗСУ", - додав він.

26 жовтня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського та Тернової.

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