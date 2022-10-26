Колаборанти з Луганщини намагаються втекти до РФ, але їх повертають назад, - голова ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місцеві колаборанти вже декілька разів намагаються втекти на територію Російської Федерації, проте кожного разу їх повертають назад
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Не перший раз колаборанти на Луганщині намагались виїхати з області на територію Російської Федерації. Не вперше їх повертають назад. Повертають їх назад, щоб вони захищали свою псевдореспубліку. У нас є дуже велике бажання зустрітись з ними і поспілкуватись про те, як вони зраджували свою країну", - розповів Гайдай.
Голова Луганської ОВА наголосив, що кожен населений пункт на Луганщині звільняється дуже важко.
"Ситуація на фронті дуже важка. На Луганщині в Збройних сил України не легка прогулянка, а дуже важка робота зі звільнення нашої території. Немає такої ситуації, щоб хоч населений пункт ЗСУ вдалось звільнити з легкістю. Окрім того, що ворог стягнув дуже багато резервів та техніки, в окупантів був час, щоб підготуватись до наступальних дій української армії. Проте ЗСУ працюють над звільненням нашої землі й тому очікуємо на позитивні новини від Генштабу ЗСУ", - додав він.
- 26 жовтня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського та Тернової.
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