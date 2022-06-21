Колаборантська адміністрація Маріуполя складається з алкоголіків, наркоманів та крадіїв, - депутат міськради Забавін

Про це він розповів в етері Еспресо.



Дмитро Забавін прокоментував пограбування пенсіонерів у Маріуполі, які встигли отримати перші виплати від окупаційної "влади".

"У Маріуполі багато залишилося злочинних елементів. І коли я кажу, що колаборантська адміністрація складається з алкоголіків, наркоманів, крадіїв та злочинців, я не перебільшую. Тому, що адміністрація сформована зі злочинців, відповідно, вони мають всю інформацію щодо виплат, які відбуваються. Я думаю, що у місті діє якесь злочинне угруповування, яке поставило на потік подібні дії" – зазначив депутат міськради.

Забавін зауважив, що у тій умовній міліції, яка зараз є у Маріуполі, там теж залишилися зрадники та кон'юнктурники, які за певну ціну продалися і тепер хочуть вислужитися перед російським окупантами.

"Тобто дієвих органів у Маріуполі немає, які можуть надати чи запропонувати безпеку людям, тому що я вам пояснив, з кого складається ця окупаційна адміністрація", – підкреслив Забавін.