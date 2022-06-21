Колаборантська адміністрація Маріуполя складається з алкоголіків, наркоманів та крадіїв, - депутат міськради Забавін
Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради повідомив, що окупанти сформували міську адміністрацію зі злочинців, які володіють інформацією щодо виплат містянам, відповідно, у місті діє злочинне угруповування, яке поставило на потік пограбування маріупольців
Про це він розповів в етері Еспресо.
Дмитро Забавін прокоментував пограбування пенсіонерів у Маріуполі, які встигли отримати перші виплати від окупаційної "влади".
"У Маріуполі багато залишилося злочинних елементів. І коли я кажу, що колаборантська адміністрація складається з алкоголіків, наркоманів, крадіїв та злочинців, я не перебільшую. Тому, що адміністрація сформована зі злочинців, відповідно, вони мають всю інформацію щодо виплат, які відбуваються. Я думаю, що у місті діє якесь злочинне угруповування, яке поставило на потік подібні дії" – зазначив депутат міськради.
Забавін зауважив, що у тій умовній міліції, яка зараз є у Маріуполі, там теж залишилися зрадники та кон'юнктурники, які за певну ціну продалися і тепер хочуть вислужитися перед російським окупантами.
"Тобто дієвих органів у Маріуполі немає, які можуть надати чи запропонувати безпеку людям, тому що я вам пояснив, з кого складається ця окупаційна адміністрація", – підкреслив Забавін.
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