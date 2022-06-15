У Маріуполі геноцид - голодні люди у напівпритомному стані, - депутат міськради Лашин
Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що у Маріуполь неможливо завести гуманітарну допомогу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Маріуполі ситуація не змінюється. Немає світла, води, газу. Десь роблять тимчасове підключення до електрики, але його вистачає на 5-10 хв.Тому що горять дроти. Відео не передає всього жаху, який є у Маріуполі. Маріупольці перебувають у напівпритомному стані, брудні, закатовані, голодні", - наголосив Лашин.
Також депутат міської ради Маріуполя додав, що росіяни не надають гуманітарної допомоги маріупольцям.
"Те, що відбувається у Маріуполі - це геноцид. Росіяни не надають гуманітарної допомоги й не дають українцям передати допомогу до Маріуполя. Усе забирають на блокпостах. Продукти не можна привезти на територію Маріуполя", - підсумував Лашин.
- Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах "за їжу"
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