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Головна війна з Росією У Маріуполі геноцид - голодні люди у напівпритомному стані, - депутат міськради Лашин
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У Маріуполі геноцид - голодні люди у напівпритомному стані, - депутат міськради Лашин

15 червня, 2022 середа
16:52
війна з Росією Маріуполь загиблі

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що у Маріуполь неможливо завести гуманітарну допомогу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Маріуполі ситуація не змінюється. Немає світла, води, газу. Десь роблять тимчасове підключення до електрики, але його вистачає на 5-10 хв.Тому що горять дроти. Відео не передає всього жаху, який є у Маріуполі. Маріупольці перебувають у напівпритомному стані, брудні, закатовані, голодні", - наголосив Лашин.

Також депутат міської ради Маріуполя додав, що росіяни не надають гуманітарної допомоги маріупольцям.

"Те, що відбувається у Маріуполі - це геноцид. Росіяни не надають гуманітарної допомоги й не дають українцям передати допомогу до Маріуполя. Усе забирають на блокпостах. Продукти не можна привезти на територію Маріуполя", - підсумував Лашин.

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