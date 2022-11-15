Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою, - Дмитро Кулеба про імовірний удар РФ по Польщі
Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку, а реакція НАТО має бути миттєвою
Про це пише очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій що змусить Росію змінити свій курс на ескалацію, надавши Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ми могли перехопити будь-які російські ракети. Сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, ЗМІ повідомили про падіння ракет у Польщі біля кордону з Україною та загиблих. У Варшаві скликають комітет з нацбезпеки.
- Зеленський заявив про удар РФ по колективній безпеці НАТО і звернувся до поляків.
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