Про це пише очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій що змусить Росію змінити свій курс на ескалацію, надавши Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ми могли перехопити будь-які російські ракети. Сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про падіння ракет у Польщі біля кордону з Україною та загиблих. У Варшаві скликають комітет з нацбезпеки.

Зеленський заявив про удар РФ по колективній безпеці НАТО і звернувся до поляків.

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