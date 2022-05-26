Колекторам заборонять вимагати протермінований борг у військових
Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України надіслав листа парламентському комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією змін до Закону України "Про споживче кредитування"
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
НБУ пропонує на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців після нього заборонити банкам, небанківським фінустановам та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо захисників України.
Під заборону повинні потрапити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень.
"Заборона поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію", – йдеться в повідомленні Нацбанку.
- Нагадаємо, НБУ поки що залишить незмінним фіксований курс гривні.
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