Колекторам заборонять вимагати протермінований борг у військових

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

НБУ пропонує на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців після нього заборонити банкам, небанківським фінустановам та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо захисників України.

Під заборону повинні потрапити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень.

"Заборона поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію", – йдеться в повідомленні Нацбанку.