"Колекція на мітлі": в Державному музеї іграшки відкриють виставку відьом та потойбічних істот

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що офіційне відкриття виставки відбудеться о 12:00. Відвідувачі зможуть побачити зібрання ляльок відьом і потойбічних істот, які музей отримав з приватних колекцій.

Зокрема, будуть представленні понад 100 відьмочок і потойбічних створінь, які у 2013 році передала музею киянка Пострєлко. Інша колекція з близько 80 відьом потрапила у музей у 2018 році з Херсона від Ільвочевої.

Виставку можна відвідати з 20 жовтня до 5 листопада у робочі години Державного музею іграшки - з п’ятниці до неділі з 10:00 до 18:00. Каса працює до 17:30.