"Колекція на мітлі": в Державному музеї іграшки відкриють виставку відьом та потойбічних істот
В Державному музеї іграшки, що у Києві, у п'ятницю, 20 жовтня, відкриють виставку "Колекція на мітлі": на ній представлять зібрання відьом і потойбічних істот
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки України.
Зазначається, що офіційне відкриття виставки відбудеться о 12:00. Відвідувачі зможуть побачити зібрання ляльок відьом і потойбічних істот, які музей отримав з приватних колекцій.
Зокрема, будуть представленні понад 100 відьмочок і потойбічних створінь, які у 2013 році передала музею киянка Пострєлко. Інша колекція з близько 80 відьом потрапила у музей у 2018 році з Херсона від Ільвочевої.
Виставку можна відвідати з 20 жовтня до 5 листопада у робочі години Державного музею іграшки - з п’ятниці до неділі з 10:00 до 18:00. Каса працює до 17:30.
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