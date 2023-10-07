"На зв'язку!": у Києві презентували виставку про історію розвитку технологій зв’язку в Україні та світі

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Вказано, що виставка триватиме до кінця 2023 року.

"В експозиції представлені старовинні листи, листівки, телефонні й телеграфні апарати, таксофон, що стояв у Києві на Подолі у 1990-х роках, а також почути переговори по російській рації Р-168, що була знята нашими військовими з російської командно-штабної машини, знищеної у боях під Києвом у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на виставці облаштували інтерактивну локацію "Кабінет Стіва Джобса": всі охочі можуть сфотографуватися за столом винахідника.