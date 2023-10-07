"На зв'язку!": у Києві презентували виставку про історію розвитку технологій зв’язку в Україні та світі
У Національному музеї історії України, що у Києві, відкрили виставку присвячену історії розвитку технологій зв'язку в Україні
Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Вказано, що виставка триватиме до кінця 2023 року.
"В експозиції представлені старовинні листи, листівки, телефонні й телеграфні апарати, таксофон, що стояв у Києві на Подолі у 1990-х роках, а також почути переговори по російській рації Р-168, що була знята нашими військовими з російської командно-штабної машини, знищеної у боях під Києвом у 2022 році", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на виставці облаштували інтерактивну локацію "Кабінет Стіва Джобса": всі охочі можуть сфотографуватися за столом винахідника.
- Раніше у Києві відкрили виставку живопису Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка. Її можна побачити у музеї історії Києва в оновленій експозиційній залі. Виставка діятиме до 12 листопада.
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