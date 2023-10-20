Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт

Про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що на момент окупації Криму у 2014 році, золоті артефакти перебували на виставці у Нідерландах. В Україну вони повернуться після майже дев'яти років судових процесів.

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", - розповів Карандєєв.

Що відомо про колекцію "Скіфське золото"

До експозиції "Скіфське золото" входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.

26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.

І вже 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму.

Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України.