Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть із Нідерландів до України: судовий процес тривав майже дев'ять років
Про це інформує Урядовий портал.
Зазначається, що на момент окупації Криму у 2014 році, золоті артефакти перебували на виставці у Нідерландах. В Україну вони повернуться після майже дев'яти років судових процесів.
"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", - розповів Карандєєв.
Що відомо про колекцію "Скіфське золото"
До експозиції "Скіфське золото" входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.
26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.
І вже 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму.
Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе