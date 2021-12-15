Коли країни Європи нас підтримують, то вони захищають і свій народ, який може бути в небезпеці, - Зеленський

Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.



"Я, в принципі, правильного ставлення до України з початку війни не бачу. Я тоді не був президентом, а звичайним громадянином своєї держави. Була дійсна санкційна допомога спочатку, було чесне європейське сусідство і підтримка. Ніхто з деяких європейських держав не думав про свій бізнес, ВВП, що відбувається з економікою її держави", - сказав Зеленський.



На його думку, країни Європи на початку війни думали про безпеку в Україні.



"Не тому що всі держави є патріотами України, але вони точно знають, якщо буде порушено суверенітет нашої держави, якщо не дай боже, впаде наше армія, - вона сильна, завдяки їй, у нас в принципі залишились держава. Але вони знають, що якщо впаде наше армія, то впадуть і їхні кордони, така ймовірність є. Нас підтримувало багато європейських держав, я їм вдячний, коли я дякую, вони повинні знати, що вони захищали не тільки нас, а перш за все свій народ, який може бути в небезпеці", -- підсумував президент.



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