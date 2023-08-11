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OPINION

Коли Лобода перестане лізти в душу українцям? 

Марина Данилюк-Ярмолаєва
11 серпня, 2023 п'ятниця
20:07
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Ти її у двері, а вона в вікна лізе. Відома співачка Світлана Лобода могла б виграти Олімпійські ігри з намагання сісти на голови українцям

Не так давно вона була "певицей года" в Росії. Не цуралась виступів у Кремлі, й незадовго до великої війни розповідала Ксюші Собчак: "Какая к чёрту разница, какая это страна!". Крім того, Лобода кілька років постійно жила в Росії, і відповідно — платила податки в російську казну, які потім ішли на виготовлення ракет і артилерійських снарядів. 

І от тепер співачка Свєта намагається влізти в наш український двіж, як миш. І купити собі індульгенцію. В цьому нічого дивного немає, бо ментально ця співачка застрягла десь між 2000 і 2022, коли справді чимало речей можна було купити за портрети мертвих американських президентів.

Свєта та її команда ідуть на все, аби стерти недавнє минуле. Чого варта історія із концертом, кошти з якого мали піти на допомогу лікарні "Охматдит". Однак виявилось, що дитячий госпіталь вперше чує про таку ініціативу благодійниці, і концерт скасовували. 

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Далі піарники артистки поміркували й поїхали до Харкова — прикордонного і прифронтового міста. Ідея була проста — зманіпулювати довготривалим зросійщенням цього міста та тим, що голодні до емоцій люди, які переживають війну, — можуть піти на будь-який концерт. Аби відійти. Однак у натовпі фанатів Лободи виявилась одна 16-річна дівчина і чітко висловила позицію: "Харків без Лободи". На що суперзірка із Росії заявила: "Ну, хто тебе купив? Хто дав тобі гроші?"

Тож удар по іміджу раптової патріотки був нещадним. Адже на відео вище можна побачити, як жінка, що багато років поспіль корчила із себе еліту і намагалась продати образ леді:

а) ображала неповнолітню;

б) порушувала її особисті кордони;

в) висунула звинувачення, що юну харків’янку хтось проплатив і дав гроші;

г) торкалась руками до спини, голови та волосся — тобто мінімальним етикетом і не пахне;

д) фамільярне звертання "моя хороша"; 

е) в кінці відео Свєта напряму ображає дівчину і видає, що "Бачите, є завербовані люди, тому навіть немає сенсу звертатися".

А найголовніше, що жінка, яка має двох доньок майже такого віку як Дарина Вдовенко — не вважає, що мати власне критичне мислення то є цілком природно і логічно. 

Я тут бачу не вишукану та успішну леді, а хабалку, що лізе по головах. Типова внучка КГБіста, яким вона пишалась в інтерв’ю.

У намаганні якось відбілитись від мему "мы маленькие люди, ничего не можем сделать" — Лобода перейшла всі межі. І спробувала всі ролі — ось вона фоткається з військовими, ось у кепці кольору хакі, ось пошила собі халат із прапора України. А далі — вирішила спекулювати на почуттях 5 мільйонів біженців, які вимушено перебувають закордоном. 

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У ситій Ніцці, де частка біженців суто від війни не така велика і більше просто шукачів хорошого життя із країн умовного СНД — Лобода не стикалась вести концерт російською мовою. І розказувала уже про "сильных людей, которые должны верить в себе". 

Далі було відмолювання гріхів у Варшаві. Де нині чи не найбільший центр українців, які стали потерпілими від повномасштабної війни. Відповідним відео можна насолодитися в телеграм-каналі "Радіо Свобода". 

Лобода натягнула маску скорботи. І привезла до одного з найбільших центрів для біженців побутову техніку та спортивне спорядження для дитячого майданчика. Чимало людей вирішили не підпрацьовувати масовкою для суперзірки й покинули приміщення. Однак чимало лишилося і вирішило поставити чутливі питання. Ця публіка суттєво відрізнялась від натовпу у ситій і курортній французькій Ніцці. 

Там Свєту запитали, чи буде вона давати концерти в Росії знову. "Ну, які концерти? Я покинула там кар’єру на піку".

"Вона приїжджає і маніпулює цією показною добротою. Це реально огидно", — каже інша біженка на відео наших колег. 

За кадром чути інші голоси: "Звідки ти прийшла? Тільки криком кричала недавно, що Путін — хороший". 

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Тож операція — надури українця, і знову сядь йому на голову знову провалилась. Бо коли ти втратив щось більше за кавоварку і м’ячі — ти не будеш мовчати. Наші біженці в Польщі, які живуть в подібних центрах — це не тусовщики із Сен-Тропе і Куршевелю. І тому добре знають ціну такого мімікрування. 

Упевнена, що вояжі Лободи по таборах біженців не останні. І будуть туніки із прапорів, вишиті купальники й фальшива маска скорботи. Однак подібні пєвіци самі вкладали сили, таланти та ресурси у просування ідеї, що українцям "Какая к чёрту разница, какая страна!". Це стало базою для того, аби Генштаб РФ і Кремль малювали плани з окупації України. Тому Лободу дуже чесно канселять за діло. А їй певно, треба знайти нові горизонти для реалізації в післявоєнній Україні.

Чи є Світлана Лобода трішки ліпшою за Ані Лорак, Анну Асті та Марі Краймбрері — наших землячок, які не тільки не засудили жодним словом війну, а ще і використовують нинішні часи для просування кар’єри та шалених заробітків? Хіба що тим, що у Світлани є трішки совісті не крутитись дзиґою перед Путіним та Шойгу на корпоративах. 

Чи є Лобода щирою у своїй нинішній трансформації від космополітичної співачки до патріотки? Очевидно, що ні. Бо її розуміння пульсу країни та настроїв людей десь лишилось на рівні початку нульових. 

Зараз чимало хто питає, а чому умовну Дорофєєву чи Cola з Альоною Альоною так люблять і все прощають, а Світлані ні? Певно, тому, що ці троє не їздили з матерями дарувати торти Малахову уже під час війни першої хвилі. І попри свої власні скандали не ходили на інтерв’ю до Собчак та Гордєєвих з історіями про "немає різниці, хто ти — українець чи росіянин". 

Нас всіх чекають зміни — зовнішні та внутрішні. І цілком очевидно, що космополітичні діви з піснями про дебелих жіночок тяжкої долі — підуть на смітник. А деяких наших культурних діячів ми згадуватимемо, як страшний сон. Бо свого часу вони добряче доклали руки й горла, аби було враження, що Україна — це шматочок Росії, який ненадовго відколовся. Однак хірурги скоро пришиють. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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