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Головна дозвіл на зброю "Коли під ліжком кожного українця буде автомат". "Євросолідарність" підготувала законопроект, що за прикладом Швейцарії дозволить бійцям ТерОборони тримати свою зброю вдома

"Коли під ліжком кожного українця буде автомат". "Євросолідарність" підготувала законопроект, що за прикладом Швейцарії дозволить бійцям ТерОборони тримати свою зброю вдома

1 травня, 2022 неділя
16:23
дозвіл на зброю

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві

За словами авторів законопроекту, така норма дозволить пришвидшити розгортання сил опору у разі нападу агресора. Про це інформує офіційний сайт "Євросолідарності", передає Еспресо.TV.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року силам національного спротиву державою було передано значну кількість зброї та боєприпасів. Повернення такої зброї на зберігання у військових частинах може призвести до затягування процесу оснащення цієї зброєю як Сил територіальної оборони Збройних Сил України, так і добровольчих формувань територіальних громад у разі виникнення повторної потреби", - пояснюють ті, хто працював над документом.

"Це може негативно позначитися на обороноздатності військових формувань та сприяти просуванню окупаційних військ углиб території України. Найбільш прийнятним виходом, який би дав змогу врегулювати питання зберігання зброї та оперативного оснащення нею сил національного спротиву, було б надання права збереження цієї зброї та боєприпасів цими особами за умови належної реєстрації та обліку вказаних видів озброєння та боєприпасі", - йдеться у пояснювальній записці.

На думку аторів законопроєкту, це дасть змогу забезпечити законність та керованість такого зберігання зброї, унеможлививши її довільне використання не за цільовим призначенням.

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Слід наголосити, що Петро Порошенко, який у перші дні вторгнення запропонував керівництву держави суттєво спростити процедуру видачі зброї для захисту держави, переконаний - Україні необхідне оперативне формування підрозділів територіальної оборони за швейцарською моделлю. 

"Під час зустрічі з керівництвом країни я звернувся про те, щоб кардинально змінити видачу зброї, і моя пропозиція була підтримана. І сьогодні замість однієї тисячі вже видано 20 тисяч автоматів", - сказав Порошенко 26 лютого на базі 206-го батальйону тероборони Києва. 

"Це - швейцарська модель. Коли під ліжком кожного українця буде автомат, коли через хвилину українець буде готовий вбивати нападників, коли в нього не буде жодних коливань щодо захисту власної землі, як демонструють це зараз - ніхто нас не чіпатиме", - переконаний Порошенко. 


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Суспільство
зброя
Петро Порошенко
Швейцарія
війна з Росією
тероборона
територіальна оборона
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