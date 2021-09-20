Коли українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікати: роз’яснення Мінцифри

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає РБК-Україна.

"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - наголосили в міністерстві.

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 грудня.

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