Коли українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікати: роз’яснення Мінцифри
Жителі України, які перехворіли на коронавірус, зможуть у жовтні отримати COVID-сертифікати
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає РБК-Україна.
"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - наголосили в міністерстві.
- Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 грудня.
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