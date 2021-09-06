Коли в Україні можуть запровадити локдаун: коментар МОЗ

Про це він заявив в ефірі 1+1.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - зауважив Кузін.

За його словами, ще немає конкретної дати і кількості випадків коронавірусу, за яких в Україні запровадять посилений карантин. Він зазначив, що уникнути локдауну не вдасться.

"На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - наголосив Кузін.



Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62).

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