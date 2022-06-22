Коли йде війна, немає часу на діалог. Зеленський виступив перед канадськими студентами

Про це Зеленський сказав, виступаючи перед студентською спільнотою ключових університетів Канади.

"Я маю констатувати: щоб захистити свободу і демократію в державі, іноді треба діяти швидко і недемократично. Але коли закінчиться війна, це дасть свої результати", - заявив президент України.

"Коли ти захищаєш демократію, не може бути питання, що всі твої інструменти демократичні. Тому що демократія – це можливість і діалогу, і права вибору, і свобода. Все це правильно. Але коли йде війна, немає часу на діалог. На жаль. Немає часу на дискусію. Бо час рахується не на секунди, не на хвилини, час рахується на людей. Кількістю тих, хто вижив, і кількістю загиблих", - аргументував свою позицію Зеленський.

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