Коли ЗСУ нищитимуть по 2 000 росіян за день, тоді можна буде говорити про перелом у війні, - військовий експерт Рустамзаде
Військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що коли Збройні сили України нищитимуть по 2 000 росіян за день, тоді можна буде говорити про перелом у війні з Росією
Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.
"Коли ЗСУ будуть нищити по 2 000 російських військовослужбовців на добу, після цього можна буде говорити, що почався відлік, українська армія почала перемагати і є можливість витіснення противника з території України", - зазначив Рустамзаде.
Військовий експерт наголосив, що наразі на можливості Збройних сил України впливає низька вогнева потужність.
"Зараз добові втрати російської армії складають 400-500 людей. Цього не достатньо для розгрому росіян та подальшого контрнаступу. Проте з насиченням ЗСУ західною зброєю вдасться досягти порогу хоча б у 2 тис військовослужбовців Російської Федерації", - зауважив Агіль Рустамзаде.
- 3 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили 24,2 тис. військових, 475 артилерійських систем та 291 БПЛА.
- Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку.
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