Коли ЗСУ нищитимуть по 2 000 росіян за день, тоді можна буде говорити про перелом у війні, - військовий експерт Рустамзаде

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



"Коли ЗСУ будуть нищити по 2 000 російських військовослужбовців на добу, після цього можна буде говорити, що почався відлік, українська армія почала перемагати і є можливість витіснення противника з території України", - зазначив Рустамзаде.



Військовий експерт наголосив, що наразі на можливості Збройних сил України впливає низька вогнева потужність.



"Зараз добові втрати російської армії складають 400-500 людей. Цього не достатньо для розгрому росіян та подальшого контрнаступу. Проте з насиченням ЗСУ західною зброєю вдасться досягти порогу хоча б у 2 тис військовослужбовців Російської Федерації", - зауважив Агіль Рустамзаде.

3 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили 24,2 тис. військових, 475 артилерійських систем та 291 БПЛА.

Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку.