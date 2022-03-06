Російські загарбники пошкодили або зруйнували 211 українських шкіл
Колишні морські піхотинці з Британії вже прибули до Києва
Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн
Про це повідомляє журналіст FoxNews Лукас Томлінсон, - інформує Еспресо.TV.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що для боротьби з Росією в Україну їдуть більше тисячі добровольців з 16 країн світу.
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