Колишній фізіотерапевт Світоліної помер у віці 38 років

Про це повідомляє btu.org.ua.



Алессіо Чеккареллі помер в італійському місті Піза. У фізіотерапевта була нетривала хвороба, назву якої не повідомляють.



"Повірити не можу в те, що сталося. Так сумно це чути. Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав такий позитивний настрій. У це важко повірити", - сказав тенісист Олександр Долгополов.



Чеккареллі відомий українським фанатам своєю роботою з зірками українського тенісу, він тренував Олександра Долгополова та Еліну Світоліну.

25 жовтня шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.