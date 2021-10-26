Колишній фізіотерапевт Світоліної помер у віці 38 років
Італійський фізіотерапевт Алессіо Чеккареллі помер у віці 38 років
Про це повідомляє btu.org.ua.
Алессіо Чеккареллі помер в італійському місті Піза. У фізіотерапевта була нетривала хвороба, назву якої не повідомляють.
"Повірити не можу в те, що сталося. Так сумно це чути. Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав такий позитивний настрій. У це важко повірити", - сказав тенісист Олександр Долгополов.
Чеккареллі відомий українським фанатам своєю роботою з зірками українського тенісу, він тренував Олександра Долгополова та Еліну Світоліну.
- 25 жовтня шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.
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