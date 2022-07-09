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Колишній нападник "Шахтаря" переходить у аргентинський гранд

9 липня, 2022 субота
04:04
Спорт Факундо Ферейра

Екс-форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра офіційно підписав контракт із аргентинським клубом "Індепендьєнте"

Про це повідомляє sport.ua.

31-річний аргентинський форвард прибув до рідної країни з "Тихуани" у Мексиці. Він гратиме під номером 16.

В Аргентині його пам'ятають за грою у "Банфілді" та "Велес Сарсфілді".

Факундо грав за "Шахтар" з 2013 по 2018 рік (74 матчі та 43 голи в УПЛ).

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Шахтар
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