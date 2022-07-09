Колишній нападник "Шахтаря" переходить у аргентинський гранд
Екс-форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра офіційно підписав контракт із аргентинським клубом "Індепендьєнте"
Про це повідомляє sport.ua.
31-річний аргентинський форвард прибув до рідної країни з "Тихуани" у Мексиці. Він гратиме під номером 16.
В Аргентині його пам'ятають за грою у "Банфілді" та "Велес Сарсфілді".
Факундо грав за "Шахтар" з 2013 по 2018 рік (74 матчі та 43 голи в УПЛ).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе