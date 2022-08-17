Про це Наталія Кличко написала в Instagram.

"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною 25 років. Наше розлучення - це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися", - пояснила Наталія Кличко.

Вона запевнила, що у них з колишнім чоловіком залишилися дружні стосунки.

"Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми батьками. Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги один до одного стосунки. Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Новий розділ життя починається", - підсумувала Наталія Кличко.

15 серпня Віталій Кличко заявив, що розлучився з дружиною Наталією після 25 років шлюбу.

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