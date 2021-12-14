"Коломойський продовжить атаки на НБУ та державу": Фурса прокоментував рішення суду у справі ПриватБанку

Про це він сказав у ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресo.TV.



"Це добре, що таке рішення прийнято. Процес націоналізації (ПриватБанку, - ред) ніхто не ставить під сумнів. Чому? Тут може бути тисяча та одна причина. І співпраця з західними країнами, і "антиколомойський" закон, в тому числі, навіть, на суддів могли вплинути санкції, які отримали нещодавно пан Портнов та пан Тупицький. Цим США продемонстували, що толерувати певні речі вони не збираються. Може, просто чесний суддя", - вважає Фурса.



Інвестбанікір заявив, що олігарх Ігор Коломойський та його партнери є пов'язаними особами з Приватбанком.



"Чому почалась націоналізація банку? Він був на межі банкрутства і не платоспроможний. Тому що банк видав всі кредити корпоративного портфелю Коломойському і друзям. Ці хлопці і дівчата не дуже воліли ці кошти повертати і застави не було. Національний банк був вимушений визнати його неплатоспроможним. Це визнання базувалось на тому, що Коломойський і компанія пов'язані особи. Якщо ви кажете, що вони не були пов'язані, ви ставите під сумнів націоналізацію. Зараз цих сумнівів немає", - додав Фурса.



На його думку, це не остання атака Коломойського у цій справі.



"Чи будуть вони продовжувати атаки на НБУ і державу? Будуть. Ключова баталія буде проходити в суді Лондона. Там Україна виграє, просто питання часу. Зараз ми бачимо, що Коломойський заробляє в інших місцях, він, може, зрозумів, що питання ПриватБанку є ключовим для наших західних партнерів. Якщо українцям по барабану, що вони втратили $5,5 млрд, то принаймні дядя Сем (США, - ред.) хвилюється за них. Сперечатись з ним у Коломойського нема сил", - підсумував Фурса.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку" (на той найбільшими з них були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), ухвалив рішення про націоналізацію цієї фінустанови. Банк перейшов у державну власність.

У 2019 році ОАСК задовольнив вимоги Triantal Investments Ltd. щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким визначався перелік повʼязаних із "ПриватБанком" фізичних та юридичних осіб.

Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення першої інстанції від 18 квітня 2019 року у справі ПриватБанку, яким визначалися пов'язані з банком особи