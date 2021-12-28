Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук вважає, що у разі російського вторгнення до України олігарх Ігор Коломойський може зіграти на боці окупантів
Про це він заявив у під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Очевидно, що в Україні зараз інвестиційний клімат не просто поганий, а вкрай поганий і ситуація лише погіршується. Ми розуміємо, що питання і персоніфіковане, воно пов'язане з тим, що Коломойському в Україні можна все. Все працює заради цієї людини. Дається можливість грабувати країну, заробляти, ховатися від переслідування, яке ведуть США. До речі, пов'язане з розкраданням коштів в Україні", - сказав Кушнірук.
За його словами, всі розслідування щодо Коломойського в Україні блокуються.
"З цієї точки зору, він стає не просто фігурою одіозною, а й вкрай небезпечною, враховуючи, що йому нема куди тікати з України в разі поразки Зеленського. Я вважаю, що найбільшим ризиком є,
якщо в 2014 році в силу власних інтересів пан Коломойський виступив на боці України і значною мірою захистив ситуацію в Дніпрі, то зараз, я, на жаль, впевнений, що пан Коломойський вже, мабуть, має певні домовленості з Росією, як він буде діяти в разі її вторгнення. Я думаю, що це буде точно не на користь України. Він може зіграти дуже небезпечну для України роль в умовах російського вторгнення", - заявив економіст.
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