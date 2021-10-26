Команда без ніг та голови: Володар "Золотого м'яча" розніс сучасну "Барселону"
Володар "Золотого м'яча" та колишній гравець "Барселони" іспанець Луїс Суарес заявив, що вважає нинішню команду каталонців безнадійною
Про це повідомляє AS.
За його словами, поразка "Барселони" від "Реалу" 24 жовтня у чемпіонаті Іспанії, ще раз засвідчила, що більшість гравців каталонського клубу зараз не відповідають його рівню.
"Ця команда не схожа на ту, яка була кілька років тому і не грає в тому ж стилі. Вони не агресивні та не грають як команда. Занадто багато гравців не дотягують до потрібного рівня. Це команда без ніг і голови. У "Барселони" є невелика сильна сторона в атаці і повний безлад в обороні. Так вона не буде нікуди рухатися. Якби "Реал" цього хотів, він би забив їм чотири голи", - сказав Суарес, який виступав за "Барселону" в 1955 - 1961 роках. У 1960 році він став першим та останнім іспанським футболістом, який виграв "Золотий м'яч".
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Нагадаємо, 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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