Команда без ніг та голови: Володар "Золотого м'яча" розніс сучасну "Барселону"

Про це повідомляє AS.

За його словами, поразка "Барселони" від "Реалу" 24 жовтня у чемпіонаті Іспанії, ще раз засвідчила, що більшість гравців каталонського клубу зараз не відповідають його рівню.

"Ця команда не схожа на ту, яка була кілька років тому і не грає в тому ж стилі. Вони не агресивні та не грають як команда. Занадто багато гравців не дотягують до потрібного рівня. Це команда без ніг і голови. У "Барселони" є невелика сильна сторона в атаці і повний безлад в обороні. Так вона не буде нікуди рухатися. Якби "Реал" цього хотів, він би забив їм чотири голи", - сказав Суарес, який виступав за "Барселону" в 1955 - 1961 роках. У 1960 році він став першим та останнім іспанським футболістом, який виграв "Золотий м'яч".

Нагадаємо, 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.

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