Команда білоруського опозиційного сайту TUT.ВY відкрила нове медіа

Про це повідомив Telegram-канал TUT.ВY.



Нове видання буде також висвітлювати суспільно-політичне життя Білорусі.



Команда пообіцяла і надалі читати листи від аудиторії і "разом розв’язувати проблеми".

Соцмережі TUT.ВY тепер стануть соцмережами Zerkalo.io.

"Zerkalo.io закінчить своє існування в той день, коли TUT.ВY зможе легально відновити свою повноцінну роботу в Білорусі. Коли це станеться, ми не знаємо", - заявили журналісти.

