Команда білоруського опозиційного сайту TUT.ВY відкрила нове медіа
Експрацівники опозиційного порталу TUT.ВY запустили нове видання - Zerkalo.io
Про це повідомив Telegram-канал TUT.ВY.
Нове видання буде також висвітлювати суспільно-політичне життя Білорусі.
Команда пообіцяла і надалі читати листи від аудиторії і "разом розв’язувати проблеми".
Соцмережі TUT.ВY тепер стануть соцмережами Zerkalo.io.
"Zerkalo.io закінчить своє існування в той день, коли TUT.ВY зможе легально відновити свою повноцінну роботу в Білорусі. Коли це станеться, ми не знаємо", - заявили журналісти.
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