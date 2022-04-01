Команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя
Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), яка їде до Маріуполя, повідомила, що їм не вдалося дістатися до міста в облозі, щоб допомогти безпечному проходу цивільних осіб
Про це повідомляє CNN.
"Для успіху операції важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей та забезпечували необхідні умови та гарантії безпеки", – йдеться у заяві МКЧХ.
МКЧХ стверджує, що виступає як "нейтральний посередник" з планами "супроводжувати конвой із Маріуполя в інше місто України".
"Наша присутність позначить гуманітарний маркер на цьому запланованому переміщенні людей, надавши колоні додатковий захист і нагадуючи всім сторонам про цивільний, гуманітарний характер операції", - йдеться у повідомленні МКЧХ.
Команда планує спробувати знову здійснити поїздку в обложене місто в суботу, 2 квітня.
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