Про це повідомляє CNN.



"Для успіху операції важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей та забезпечували необхідні умови та гарантії безпеки", – йдеться у заяві МКЧХ.

МКЧХ стверджує, що виступає як "нейтральний посередник" з планами "супроводжувати конвой із Маріуполя в інше місто України".

"Наша присутність позначить гуманітарний маркер на цьому запланованому переміщенні людей, надавши колоні додатковий захист і нагадуючи всім сторонам про цивільний, гуманітарний характер операції", - йдеться у повідомленні МКЧХ.



Команда планує спробувати знову здійснити поїздку в обложене місто в суботу, 2 квітня.



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