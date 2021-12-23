Команда українця сенсаційно перемогла претендента на чемпіонство в Італії
У 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Спеція", за яку виступає українець Віктор Коваленко, несподівано переграла у гостях "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коваленко всю гру в Неаполі просидів у запасі. Долю матчу вирішив автогол Жуана Жезуса на 37-й хвилині.
"Спеція" перемогла "Наполі" 1:0, набрала 16 очок та пішла на перерву в Серії А на 17-му місці. "Наполі" має 39 пунктів та йде третім. Попереду неаполітанців - "Інтер" (46 балів) та "Мілан" (42).
Чемпіонат Італії
19-й тур
22 грудня
"Наполі" - "Спеція" 0:1
Гол: Жезус, 37 (авт.)
- Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".
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