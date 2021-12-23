Команда українця сенсаційно перемогла претендента на чемпіонство в Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коваленко всю гру в Неаполі просидів у запасі. Долю матчу вирішив автогол Жуана Жезуса на 37-й хвилині.

"Спеція" перемогла "Наполі" 1:0, набрала 16 очок та пішла на перерву в Серії А на 17-му місці. "Наполі" має 39 пунктів та йде третім. Попереду неаполітанців - "Інтер" (46 балів) та "Мілан" (42).

Чемпіонат Італії

19-й тур

22 грудня

"Наполі" - "Спеція" 0:1

Гол: Жезус, 37 (авт.)

Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".

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