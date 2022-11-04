Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 пожертвував $100 тис. на швидкі для України через UNITED24
Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів на автомобілі швидкої допомоги класу C для українських лікарів
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келлі", — пояснює Федоров
- Нагадаємо, легендарний астронавт Скотт Келлі, який здійснив чотири космічних польоти, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і подарував Україні швидку.
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