Про це Наєв розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"За оцінками наших експертів, Росія продовжить завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури та центрах прийняття рішень. Звісно, окремими цілями можуть бути місця розміщення зразків озброєння та військової техніки іноземного виробництва, а також райони зосередження військ", - розповів Наєв.

Він наголосив, що основною метою ракетних ударів РФ було створення гуманітарної катастрофи в Україні шляхом знищення об’єктів критичної інфраструктури в великих містах.

"Противник здійснив 14 масованих ракетних ударів по території України. З них вісім ударів – з використанням БПЛА типу Shahed-131/136, чотири – з використанням крилатих ракет різного базування та два комбінованих ракетних удари", - сказав Наєв.

Він додав, що противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми під час масованих обстрілів.

"Один із таких прийомів – це завдання комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і "Кинжали". У такий спосіб ворог ускладнює роботу нашої ППО – ці повітряні цілі мають різні характеристики таі характер польоту. В цьому контексті можна згадати і повітряні кулі над різними українськими регіонами, метою яких було виявлення позицій української ППО. Втім, основою залишаються все ті ж Х-101, Х-555 зі стратегічних бомбардувальників і "Калібри" морського базування. А їх дійсно стає в запасі противника усе менше", - зазначив Наєв.

Зокрема, він звернув увагу, що під час удару 9 березня противник використав 6 гіперзвукових "Кинжалів".

"Це 11% від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет", - запевнив Наєв.