Комбінована вакцинація від коронавірусу краще захищає від індійського штаму, - вчені

Про це повідомили експерти Постійної комісії з вакцинації (Stiko) Німеччини, повідомляє RKI, передає "Укрінформ".



Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca другу мали б зробити вакциною на основі технології мРНК (до них відносяться препарати Biontech і Moderna). При цьому, незалежно від віку (попри те, що вакцинація AstraZeneca для людей молодше 60 років була заборонена).

Експерти Stiko обґрунтовують свою нову рекомендацію тим, що "імунна відповідь після введення двох різних препаратів - спочатку векторної, а потім мРНК - явно перевершує імунну відповідь після двох доз AstraZeneca".

До того ж планується зменшити інтервал між дозою AstraZeneca та іншої вакцини до "чотирьох тижнів +".



Наразі рекомендований інтервал становить 6-12 тижнів.