Комендантська година працює: на Київщині спіймано 159 шпигунів ворожих ДРГ, - Сабій

Український захисник розповів про це в етері Еспресо.TV.



"На жаль, шпигунів є дуже багато. Московія довго готувалася до цієї війни й заслала до нас багато таких людей. Я був здивований, але навіть у будинку, де я проживаю, у сусідньому під'їзді, було схоплено двох жіночок, які виявилися російськими шпигунами. Ніхто навіть не міг подумати, що ці з вигляду мирні й добрі люди є шпигунами ворожої Росії", - зазначив Сабій.



Боєць ТрО наголосив, що саме для такого активного відловлювання російських диверсантів і була введена довготривала комендантська година - щоби провести зачистки.



"Зачистки проходять добре. Уже спіймано 159 шпигунів з 14 диверсійно-розвідувальних груп. І цей процес продовжується. Зараз мусимо надолужувати те, чого не зробили у мирний час. Адже, якби за мирного нашого життя ті люди виявлялися і знешкоджувалися, зараз такого б не було, що російським окупантам зливається інформація про розміщення наших військ і блокпостів", - додав Ігор Сабій.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо в місті та області військове командування посилює комендантську годину.



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