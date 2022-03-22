Комендантська година працює: на Київщині спіймано 159 шпигунів ворожих ДРГ, - Сабій
Керівник Територіальної оборони Київщини Ігор Сабій повідомив, що комендантська година на Київщині працює і вже спіймано 159 шпигунів із 14 диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів
Український захисник розповів про це в етері Еспресо.TV.
"На жаль, шпигунів є дуже багато. Московія довго готувалася до цієї війни й заслала до нас багато таких людей. Я був здивований, але навіть у будинку, де я проживаю, у сусідньому під'їзді, було схоплено двох жіночок, які виявилися російськими шпигунами. Ніхто навіть не міг подумати, що ці з вигляду мирні й добрі люди є шпигунами ворожої Росії", - зазначив Сабій.
Боєць ТрО наголосив, що саме для такого активного відловлювання російських диверсантів і була введена довготривала комендантська година - щоби провести зачистки.
"Зачистки проходять добре. Уже спіймано 159 шпигунів з 14 диверсійно-розвідувальних груп. І цей процес продовжується. Зараз мусимо надолужувати те, чого не зробили у мирний час. Адже, якби за мирного нашого життя ті люди виявлялися і знешкоджувалися, зараз такого б не було, що російським окупантам зливається інформація про розміщення наших військ і блокпостів", - додав Ігор Сабій.
- Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо в місті та області військове командування посилює комендантську годину.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе