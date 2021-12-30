Комісія обрала головою ДБР в.о керівника Сухачова, його має затвердити Зеленський, - активіст

Про це повідомили журналіст Данило Мокрик та активіст Олександр Лємєнов.



"Конкурсна комісія щойно визнала переможцем конкурсу на директора ДБР чинного в.о. директора Олексія Сухачова", - написав Мокрик у Twitter.



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На сайті відомства поки що інформації про це немає.

"5 з 6 членів комісії проголосували за внесення подання президенту України про призначення Олексія Сухачова новим директором ДБР", - зазначив Лємєнов у Facebook.

