Комісія обрала головою ДБР в.о керівника Сухачова, його має затвердити Зеленський, - активіст
Конкурсна комісія з відбору голови Державного бюро розслідування оголосила переможця конкурсу
Про це повідомили журналіст Данило Мокрик та активіст Олександр Лємєнов.
"Конкурсна комісія щойно визнала переможцем конкурсу на директора ДБР чинного в.о. директора Олексія Сухачова", - написав Мокрик у Twitter.
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На сайті відомства поки що інформації про це немає.
"5 з 6 членів комісії проголосували за внесення подання президенту України про призначення Олексія Сухачова новим директором ДБР", - зазначив Лємєнов у Facebook.
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