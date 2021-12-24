У ДБР, яке оголосило підозру Порошенку, триває псевдоконкурс на посаду директора, - журналіст Мокрик

Про це він заявив у ефірі "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Кожного разу, коли політика будуть притягувати до відповідальності, він завжди бууде говорити про політичне переслідування.У нас навіть (нардеп, - ред) Ілля Кива в цивільному процесі, коли в нього визнають необгрутнованими активами 1 млн грн, каже, що це політичне переслідування", - сказав Мокрик.



На його думку, справа інша в тому, чи будуть люди довіряти чи ні роботі правоохоронних органів.



"В цьому випадку, Держбюро розслідувань. З цієї нагоди, дозвольте мені нагадати, що все нинішнє керівництво обране на псевдоконкурсах, прямо зараз триває абсолютний фарс, який називається конкурс на посаду директора ДБР, який проводиться виключно для того, щоб затвердити людину на посаді в.о. директора - Олексія Сухачова. У фінал з Сухачовим потрапили люди, які забезпечують охорону в ДБР. І Сухачов презентує комісії презентацію, у файлі якої прописано метадані комп'ютера працівницею пресслужби. Він каже, що робив її сам. Комісія ставить найвищий бал за цю презентацію", - заявив Мокрик.



Він вважає, що лише виконання законів збільшить довіру до органів.



"У нас коли нарешті почнуть виконувати закони і процедури, можливо тоді в нас буде якась довіра людей до правоохороних органів. Наразі у нас є фарс, який дуже гарно підживлює всі стратегії захисту, які полягають в тому, щоб говорити про політичне переслідування", - підсумував журналіст.



Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.