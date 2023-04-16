Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь казахстанців у війні в Україні
Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь казахстанців у війні в Україні, учасникам загрожує від 5 до 9 років ув'язнення
Про це пише КазТАГ.
"КНБ розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", - йдеться у повідомленні.
Інформація про фігурантів кримінальної справи та їх дії наразі невідома, дані досудового слідства за законом не підлягають розголошенню. Також не відомо, на чийому боці воюють звинувачені.
За статтею 172 КК РК за участь в іноземних збройних конфліктах передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.
- Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.
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