Комітет Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт про олігархів

Відповідне рішення комітет прийняв під час свого засідання.

Відтак, комітет рекомендував нардепам ухвалити проєкт закону за основу та скоротити строк підготовки до другого читання.

Відповідне рішення підтримали 9 членів комітету, "проти" проголосували 4 нардепи та один утримався.

Також члени комітету рекомендували ВР відхилити три альтернативні законопроекти №№ 5599-1-5599-3.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 1 липня позачергового засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, де будуть розглядати ряд законопроєктів, серед них документ про олігархів.

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