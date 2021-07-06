Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про запровадження електронної гривні
Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді схвалити проєкт закону №3637 про впровадження електронної гривні
Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
В Україні планують запустити ринок віртуальних активів і ввести цифрову національну валюту - "електронну гривню".
Документ пропонує додати до Цивільного кодексу новий розділ про віртуальні активи, замінити термін "обіг віртуальних активів" на "оборот віртуальних активів".
Відтак, доповнень до другого читання зазнали положення про компетенцію органів державної влади. Вказано, що співрегулятори галузі матимуть чіткі межі повноважень.
До другого читання проєкту надійшло 493 поправки, з них 189 поправок враховано частково та редакційно. У доопрацюванні документу брали участь представники Міністерства цифрової трансформації та Національного банку.
"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт про віртуальні активи (№3637) у другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.
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