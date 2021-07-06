Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про запровадження електронної гривні

Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про запровадження електронної гривні

6 липня, 2021 вiвторок
21:03
Економіка гривні

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді схвалити проєкт закону №3637 про впровадження електронної гривні

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

В Україні планують запустити ринок віртуальних активів і ввести цифрову національну валюту - "електронну гривню". 

Документ пропонує додати до Цивільного кодексу новий розділ про віртуальні активи, замінити термін "обіг віртуальних активів" на "оборот віртуальних активів". 

Відтак, доповнень до другого читання зазнали положення про компетенцію органів державної влади. Вказано, що співрегулятори галузі матимуть чіткі межі повноважень.

До другого читання проєкту надійшло 493 поправки, з них 189 поправок враховано частково та редакційно. У доопрацюванні документу брали участь представники Міністерства цифрової трансформації та Національного банку.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт про віртуальні активи (№3637) у другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гривня
гроші
валюта
електронні гроші
активи
новини України
новини економіки
Читайте також:
гроза
6 липня, 2021 вiвторок
В Україні оголосили штормове попередження: очікуються град та шквали
5 липня, 2021 понедiлок
В Одесі загинув ветеран ДПСУ генерал Курніков, який у 2014 році в Криму підтримав вірних присязі прикордонників і зберіг цінні дані
Дональд Туск
5 липня, 2021 понедiлок
Таким лідерам ближче путінська Росія, ніж ЄС, - Туск розкритикував угоду Качинського з євроскептиками
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.13
    Купівля 27.13
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
7 липня
00:41
Італія - Іспанія
Італія перемогла Іспанію у серії пенальті та вийшла у фінал Євро-2020
00:41
Оновлено
Італія - Іспанія
Італія - Іспанія 5:3 (1:1, 4:2): онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
2021, вiвторок
6 липня
23:07
Данілов: РНБО запровадила санкції щодо 100 українців зі списку Мінфіну США
22:55
ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння
ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння
22:18
Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила російську окупацію Криму та ОРДЛО, злочини росіян на захоплених територіях і блокування Керченської протоки, - Потураєв
22:13
Шість європейських країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі
21:38
с-400
На тлі Sea Breeze-2021: РФ провела у Краснодарському краї навчання з ракетними системами С-400
21:35
У Латвії планують ввести обов'язкову вакцинацію: співробітника без COVID-сертифікату про щеплення можуть звільнити
20:57
У Німеччині назвали умову скасування карантинних обмежень
20:54
Інфографіка
збірна Італії
Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Євро-2020
20:50
Ашраф Хакімі
ПСЖ оголосив про трансфер одного з найрезультативніших захисників світу
20:41
Збій
У роботі сайтів Офісу президента, СБУ, НАБУ, зовнішньої розвідки та Держспецзв'язку стався збій
20:39
СБУ блокувала контрабанду з Китаю 175 кг речовин для виготовлення метадону
СБУ блокувала контрабанду з Китаю 175 кг речовин для виготовлення метадону
20:19
Ліонель Мессі
Порно-сайт запропонував "Барселоні" фінансову допомогу на новий контракт Мессі
20:09
РНБО
РНБО продовжила на 3 роки санкції проти "Роснєфті", "Лукойлу" та дочірніх підприємств "Газпрому"
20:08
астероїд
NASA попередило про астероїд завбільшки з Біг-Бен: наближається до Землі
20:01
В аеропорту Німеччини чоловік з ножем напав на пасажирів та поранив людину
19:43
Мирон Маркевич
Маркевич закликав Україну поїхати в Москву на ЧС з пляжного футболу
19:38
ФСБ
У ФСБ Росії повідомили про затримання консула Естонії
19:30
Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Литви
Спільний авіапростір, євроінтеграція, загроза з боку РФ: Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Литви
19:14
Михайло Радуцький
Радуцький: наразі третина українців мають антитіла до коронавірусу
19:09
Денисенко арешт
"Суд" в окупованому Криму продовжив на пів року арешт журналісту Єсипенку
19:04
збірна Італії
Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Євро-2020
18:58
Сергій Гармаш
“Втягнули засуджену за тероризм”: Гармаш повідомив, що РФ зірвала засідання політичної підгрупи ТКГ
18:48
Помер очільник Держводагентства Валентин Шліхта
У віці 59 років помер очільник Держводагентства Валентин Шліхта
18:46
Папа Гуйє
Знаменитий захисник Папа Гуйє завершив кар'єру футболіста
18:35
Раді рекомендують передати тварин із цирків до реабілітаційних центрів
18:30
Верховна Рада
Українським адвокатам пропонують дозволити носіння травматичної зброї: комітет Ради підтримав законопроєкт
18:22
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Оголошено Довгий список книг 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для дітей" (третя частина)
18:17
Хосеп Гвардіола
Гвардіола поскаржився, що у "Ман Сіті" немає грошей на нового нападника
18:04
гроза
На Київщину насувається гроза, - ДСНС
18:00
У Польщі затримали 40 мігрантів за незаконний перетин кордону із Білорусі
17:58
У РФ новий добовий рекорд смертності від COVID-19 : померли 737 людей
17:56
Ексклюзив
Татаров ОПУ
Кат Майдану під захистом Зеленського. Що не так з Татаровим? 
17:43
Наталка Діденко
Україна стане місцем баталій циклону та антициклону, - Наталка Діденко про погоду на Івана Купала
17:42
Факундо Феррейра
Ексфорвард "Шахтаря" може перейти в аргентинський топ-клуб
17:16
вакцина
В Україні студентів-медиків залучать до вакцинації населення від COVID-19, - українське бюро ВООЗ
17:06
Двом учасникам "Самооборони Криму" оголосили підозри у незаконних затриманнях проукраїнських активістів у 2014 році
16:58
Ocean Plaza
У Києві “замінували” ТРЦ Ocean Plaza
16:56
Корпоративна реформа: в Україні відновив роботу Номінаційний комітет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV