Комітет Ради відхилив "мовну" правку Бужанського з бюджетного законопроєкту
Бюджетний комітет відхилив правку нардепа-”слуги” Максима Бужанського до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон
Про це повідомив голова фракції “Голос” Ярослав Железняк.
Він зазначив, що всі правки проти мови в бюджетному законі 5551-2 автори відкликали.
“Так, офіційно - всі правки по мові відкликані. Правку №17 Бужанського комітет бюджету відхилив. Перемога”, - наголосив Железняк.
- Нагадаємо, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону
- Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький наголошував, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.
- 14 липня заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон.
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