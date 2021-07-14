Комітет Ради відхилив "мовну" правку Бужанського з бюджетного законопроєкту

Про це повідомив голова фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Він зазначив, що всі правки проти мови в бюджетному законі 5551-2 автори відкликали.

“Так, офіційно - всі правки по мові відкликані. Правку №17 Бужанського комітет бюджету відхилив. Перемога”, - наголосив Железняк.













Нагадаємо, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону

Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький наголошував, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.

14 липня заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон.

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