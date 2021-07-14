Троє депутатів відкликали "мовні" правки з бюджетного законопроєкту, - нардепка-"слуга" Кравчук
Народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон
Про це заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила журналістам в Раді, передає Еспресо.TV.
"Мовні поправки були відкликані і Корнієнком, і Саламахою, і Клочком", – сказала вона.
Кравчук додала, що не впевнена в тому, що нардеп Максим Бужанський відкликав правку.
На її думку, у цих поправок немає шансів пройти.
- Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону
- Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький наголошує, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе