Троє депутатів відкликали "мовні" правки з бюджетного законопроєкту, - нардепка-"слуга" Кравчук

Про це заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила журналістам в Раді, передає Еспресо.TV.

"Мовні поправки були відкликані і Корнієнком, і Саламахою, і Клочком", – сказала вона.

Кравчук додала, що не впевнена в тому, що нардеп Максим Бужанський відкликав правку.



На її думку, у цих поправок немає шансів пройти.

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